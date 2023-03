Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Georgenthal (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Abend wurde mehrere Personen bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Tambacher Straße/ L 1028 verletzt. Nach ersten Erkenntnissen wartete der 63-jährige Fahrer eines KOM verkehrsbedingt am Abzweig L 1028/B 88 und wollte in Richtung Georgenthal abbiegen. Eine 51-jährige Renault-Fahrerin kam aus Richtung Georgenthal und wollte nach links in Richtung Tambach abbiegen. Dabei missachtete sie offenbar den Vorrang eines entgegenkommenden Opel, besetzt mit fünf Männern im Alter von 29 bis 65 Jahren. Beide Fahrzeuge kollidierten, der Opel wurde gegen den wartenden KOM geschleudert. Der 63 - jährige Fahrer wurde schwer verletzt. Alle anderen Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. Ob die 51-Jährige fahrtüchtig war, wird derzeit im Rahmen der Unfallermittlungen geprüft, eine Blutentnahme wurde angeordnet. Bei dem Verkehrsunfall entstand Sachschaden von rund 25.000 Euro. Zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls befanden sich keine Fahrgäste in dem Linienbus. Es kam kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell