Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrugsversuche enttarnt

LPI Gotha (ots)

Gestern kam es im Schutzbereich der LPI Gotha zu mehreren Schockanrufen. Unbekannte riefen bei einem 67-Jährigen und einer 74-Jährigen im Bereich Amt Wachsenburg an und gaben vor, dass sie Angehörige seien und aufgrund der Verwicklung in einen Verkehrsunfall Geld benötigen. Auch eine 56-Jährige und ein 83-Jähriger aus dem Landkreis Gotha erhielten derartige Anrufe. In allen vier Fällen wurden durch die Betroffenen die Anrufe als Betrugsversuche enttarnt. Es kam zu keinen Geldüberweisungen. (ah)

