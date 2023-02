Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Medikamenteneinfluss Unfall verursacht

Ilmenau (ots)

Ein 76-Jähriger fuhr gestern Abend in der Bücheloher Straße an mehreren vor einer Ampel wartenden Fahrzeugen vorbei und wollte nach links die Fahrspur wechseln. Dabei kam es zur seitlichen Kollision mit einem Volvo. Polizeibeamte, die sich ebenfalls in der Fahrzeugkollonne befanden, beobachteten den Verkehrsunfall und fuhren dem 76-Jährigen hinterher. Dieser bemerkte die Anhaltesignale nicht und überfuhr ein rotes Ampelsignal. Erst kurz vor Buchloh konnte der Opel-Fahrer gestoppt werden. Es stellte sich heraus, dass er offenbar aufgrund von Medikamenteneinfluss nicht fahrtüchtig war. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Führerschein zunächst sichergestellt. Mit ihm wurde eine freiwillige Blutentnahme durchgeführt. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei, bei Notwendigkeit der Einnahme von Medikamenten einen Arzt hinsichtlich der Fahrtüchtigkeit zu konsultieren. (ah)

