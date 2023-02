LPI-GTH: Drei Fußgänger leicht verletzt

Gotha (ots) - Unbekannte verschafften sich vergangene Nacht Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Firma für Reinigungstechnologie in der Straße Am Seeberg. Der oder die Täter entwendeten Bargeld. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0042284/2023 entgegengenommen. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

