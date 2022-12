Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauscht

Gotha (ots)

Ein 23-jähriger Fahrer eines Opel wurde gestern gegen 14.00 Uhr einer Verkehrskontrolle in der Friemarer Straße unterzogen. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ihn erwartet ein empfindliches Bußgeld sowie Fahrverbot. Weiterhin können in derartigen Fällen weitreichende fahrerlaubnisrechtliche Maßnahmen von der Fahrerlaubnisbehörde initiiert werden. (jd)

