Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mülltonnen in Brand geraten - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Gestern Abend gerieten vier Müllcontainer und eine Mülltonne, die vor einem Fitnessstudio in der Ziolkowskistraße abgestellt waren, gegen 21.30 Uhr in Brand. Das Feuer griff auf eine Holzpalisade über. Personen und Gebäude waren nicht in Gefahr. Der Sachschaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt. Dass Unbekannte die Container entzündet haben, ist nicht ausgeschlossen. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0303745/2022. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell