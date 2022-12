LPI-GTH: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Arnstadt (ots) - Am Montag, dem 28.11.2022, kam es in der Burggasse in Arnstadt-Angelhausen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter nutzen die kurze Abwesenheit der Bewohner aus, drangen mit brachialer Gewalt in das Haus ein und durchsuchten alle Räume. Die Täter entwendeten Schmuck und hochwertige Armbanduhren. Der Wert des Beutegutes beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Nach Zeugenaussagen soll ...

