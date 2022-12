Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Am Montag, dem 28.11.2022, kam es in der Burggasse in Arnstadt-Angelhausen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter nutzen die kurze Abwesenheit der Bewohner aus, drangen mit brachialer Gewalt in das Haus ein und durchsuchten alle Räume. Die Täter entwendeten Schmuck und hochwertige Armbanduhren. Der Wert des Beutegutes beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Nach Zeugenaussagen soll es sich mindestens um zwei männliche Einbrecher gehandelt haben, die später zu Fuß in Richtung Dornheim geflüchtet sind. In der Ortslage Dornheim sollen die Täter in ein noch unbekanntes Fahrzeug eingestiegen sein. Wem sind in diesen Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen, die sich am Morgen bzw. Vormittag dieses Tages in dem Wohngebiet Arnstadt-Angelhausen oder aber in Dornheim bewegten und sich verdächtig verhielten? Die Kriminalpolizei Gotha hofft auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Diese werden unter der Rufnummer 03621-781425 (Bezugsnummer: 0294427/2022) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle angenommen. Wir verweisen an dieser Stelle auf das Angebot zur kriminalpolizeilichen Beratung zum Thema Einbruchsschutz und die Tipps im Medienportal "K-Einbruch" zu finden unter www.k-einbruch.de.

