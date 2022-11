LPI-GTH: Fahranfängerin unter Alkohol und Drogen gestoppt

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Ein 33-Jähriger versuchte am frühen Samstagmorgen in ein Geschäft in der Bahnhofstraße einzubrechen. Der Täter wurde während der Tat beobachtet und konnte noch vor Ort durch die Polizei auf frischer Tat gestellt und festgenommen werden. Eine Anzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls im Versuch wurde gegen den 33-Jährigen erstattet. Nach Beendigung der polizeilichen ...

