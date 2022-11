Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrer verletzt

Gotha (ots)

Ein Radfahrer wurde am Samstag gegen 11:15 Uhr in Gotha, Dorotheenstraße verletzt, als er von einem Rad-/Fußweg aus der Liebetraustraße die Dorotheenstraße überqueren wollte. Straßenmittig kollidierte er mit einem 43jähigen Skodafahrer, welcher seinerseits keine Chance hatte, den Unfall zu vermeiden. Der 52jährige Radfahrer schien die Straße, ohne auf den vorfahrtsberechtigten Querverkehr zu achten, überqueren zu wollen. Der Radfahrer wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden von 1100 EUR.

