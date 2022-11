LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen - zwei Verletzte

Eisenach (ots) - In der Zeit zwischen dem 12. November, 17.45 Uhr, und gestern, 02.00 Uhr, betraten ein oder mehrere unbekannte Personen widerrechtlich eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Mariental". Der oder die Unbekannten brachen offenbar die Hauseingangstür auf, um in das Gebäudeinnere zu gelangen. In der Folge drangen der oder die Täter in eine Wohnung ein, durchwühlten diese und entwendeten ...

mehr