Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Wohnhaus- Zeugensuche

Eisenach (ots)

In der Zeit zwischen dem 12. November, 17.45 Uhr, und gestern, 02.00 Uhr, betraten ein oder mehrere unbekannte Personen widerrechtlich eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Mariental". Der oder die Unbekannten brachen offenbar die Hauseingangstür auf, um in das Gebäudeinnere zu gelangen. In der Folge drangen der oder die Täter in eine Wohnung ein, durchwühlten diese und entwendeten unter anderem Schmuck und Bargeld. Der Wert des Beutegutes wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen zum Sachverhalt. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0280159/2022) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell