LPI-EF: Brand in Silo

Erfurt (ots) - Gestern Abend kam es in Erfurt zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 22:00 Uhr waren an der Kreuzung Greifswalder Straße, Ecke Emdener Straße ein Opel und ein VW zusammengestoßen. Durch die Kollision streifte der VW drei geparkte Autos am Straßenrand. Es entstand an den fünf Fahrzeugen ein Gesamtschaden von etwa 26.000 Euro. Zwei Frauen im Alter von 20 und 64 Jahren wurden zum Teil schwer verletzt. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Die Polizei ...

