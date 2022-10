LPI-GTH: Ohne Führerschein, Versicherung und unter Drogen

Gotha (ots) - In der vergangen Nacht, zwischen 00.00 Uhr und 05.00 Uhr beschädigte ein Unbekannter die Scheibe der Tür am Hintereingang des Herzoglichen Museums am Schlossplatz. Der Schaden liegt bei ca. 600 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0255056/2022) entgegengenommen. (db) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

