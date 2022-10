LPI-GTH: Unter Drogen

Arnstadt (ots) - In der vergangenen Nacht beschädigten ein oder mehrere Unbekannte Fahrzeuge in der Innenstadt. Der Täter zerstörte bzw. beschädigte zum Teil die Front- und zum Teil die Heckscheibe eines Mercedes in der Kasseler Straße, eines Ford in der Neideckstraße, eines Opel in der Kohlstraße sowie eines Skoda in der Straße "Am Bahnhof". Der Schaden beläuft sich insgesamt auf ca. 2.000 Euro. Die Polizei ...

