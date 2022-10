Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Warnung vor Trickdiebstahl

Bild-Infos

Download

Ilm-Kreis, Wartburgkreis, Landkreis Gotha (ots)

In der Richard-Bock-Straße in Ilmenau wurde gestern ein 80-Jähriger bestohlen. Gegen 14.40 Uhr klingelten zwei bislang unbekannte männliche Personen an der Wohnungstür des Seniors. Als der 80-Jährige die Tür öffnete gaben die unbekannten Männer an, Spenden zu sammeln. Anschließend wollte der 80 Jahre alte Mann aus einem Nebenraum eine Spende holen, währenddessen entwendeten die Männer dessen Portemonnaie samt mehreren Hundert Euro. Die beiden unbekannten Männer waren im geschätzten Alter zwischen 20 und 30 Jahren und von normaler Statur. Auffällig war, dass die Unbekannten ein weißes Hemd und einem grauen Schlips trugen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0251710/2022) entgegen. Die Polizei warnt vor dieser Art des Trickdiebstahls und gibt folgende Hinweise: -Bevor Sie ihre Wohnungstür öffnen, benutzen Sie den Türspion oder die Sprechanlage um zu gewährleisten, dass Sie keinen Fremden die Tür öffnen. -Lassen Sie niemals fremde Personen in Ihre Wohnung. -Gehen Sie gegen aufdringliche Besucher energisch vor, rufen Sie im Zweifelsfall laut um Hilfe und verständigen Sie den Polizei-Notruf unter 110.

Da die Diebe es in den meisten Fällen hauptsächlich auf Senioren abgesehen haben, empfiehlt die Polizei Ihnen mit Ihren Angehörigen Gespräche zu führen und über diese Masche aufzuklären. Informationen dazu erhalten Sie im Internet unter https://polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/ oder bei der polizeilichen Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Gotha unter 03621-781504. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell