LPI-GTH: Zigarettenautomaten aufgebrochen - Zeugen gesucht

Eisenach (ots) - In der zurückliegenden Nacht führte die Polizei Eisenach Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durch. Bei einem in der Mühlhäuser Straße kontrollierten 36-jährigen Fahrer eines Kia reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Gegen 04.50 Uhr kontrollierten die Beamten einen 25-jährigen Fahrer eines Mercedes in der Kasseler Straße. Ein Drogenvortest reagierte in diesem Fall positiv auf den Konsum von Cannabis. In beiden Fällen wurde ...

mehr