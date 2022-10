Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Erst Diebstahl, dann Körperverletzung - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Die Eisenacher Polizei sucht derzeit Zeugen zu einem Diebstahl und einer Körperverletzung am gestrigen Abend, gegen 19.30 Uhr in einem Kaufhaus in der Bahnhofstraße. Der Unbekannte entwendete zunächst eine Jacke und verließ das Geschäft ohne zu bezahlen. Eine Mitarbeiterin bemerkte die Tat, eilte dem Herrn hinterher und forderte ihn auf, zurück ins Geschäft zu kommen. Der Täter warf die Jacke weg und ging der Mitarbeiterin hinterher. Plötzlich griff der Unbekannte die Mitarbeiterin körperlich an und flüchtete danach in Richtung Bahnhof. Dem Beutegut hatte er sich zuvor bereits entledigt. Die Geschädigte bliebt insoweit unverletzt, dass sie nicht medizinisch betreut werden musste. Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise auf den Täter haben (Tel. 03691-261124/Bezugsnummer 0251841/2022). (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell