Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Unfälle in Folge in der Oehretalstraße

Ilmenau (ots)

Gleich zwei Verkehrsunfälle verursachte ein 84-jähriger Fahrer eines Pkw Seat am Freitagvormittag. Zunächst befuhr er mit seinem Pkw die Straße "Am Berg". Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 60-jährigen Toyota-Fahrerin und kollidierte mit dieser. Ohne sich über die Folgen des Unfalls zu vergewissern, verließ er unerlaubt die Unfallstelle. In der weiteren Folge, nur wenige Minuten nach der ersten Kollision, kommt selbiger Fahrzeugführer, beim Befahren einer Kurve, nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Grundstücksumzäunung. Hierbei erlitt der 84-Jährige leichte Verletzungen. Am Zaun entstand Sachschaden. Die beiden Unfallstellen liegen nur zirka 200 Meter auseinander. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen. (rk)

