Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nach Unfall auf Parkplatz geflüchtet

Nesse-Apfelstädt - Landkreis Gotha (ots)

Eine Anzeige wegen einer Verkehrsunfallflucht nahm die Polizei in Gotha am Freitag auf. Der Pkw Mazda einer 30-jährigen Frau wurde am Freitagmorgen auf dem Parkplatz eines Logistik-Zentrums am Molsdorfer Lindenweg geparkt. In dieser Zeit fuhr ein noch unbekanntes anderes Fahrzeug gegen den Wagen und verursachte eine Delle. Im Anschluss verließ das Verursacherfahrzeug samt Fahrer den Unfallort unerlaubt. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0191586/2022 entgegen. (av)

