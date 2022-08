Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: hochwertige Fahrräder entwendet

Ilmenau (ots)

In die Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses, in der Albert-Pulvers-Straße, brachen in der Nacht von Freitag zum Samstag unbekannte Täter ein. Hierbei entwendeten sie zwei hochwertige Fahrräder E-Bike und zwei weitere Mountenbikes. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder Tätern geben können. Diese setzen sich bitte mit der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau, unter Nennung der Bezugsnummer 0192114/2022 in Verbindung.(rk)

