Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Telefontrickbetrug

Gräfentonna - Landkreis Gotha (ots)

Ein unbekannter Täter versuchte am Freitag zur Mittagszeit mittels eines Messengerdienstes von einem 57-jährigen Mann eine Geldüberweisung in Höhe von mehreren Tausend Euro auf ein bereitgestelltes Konto zu erreichen. Bei dem Geldbetrag sollte es sich um eine offene Forderung einer verwandten Person handeln. Der Angerufene ahnte jedoch, dass es sich um einen Betrugsversuch handelte und so kam es zu keiner Geldüberweisung. Die Polizei in Gotha hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. (av)

