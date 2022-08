LPI-GTH: Brand

Martinroda (Ilm-Kreis) (ots) - Gestern, gegen 12.00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Marienstraße. Eine 81-jährige Fahrerin eines Renault fuhr aus Richtung Ilmenau in Richtung Ortsmitte. Aus unbekannter Ursache kollidierte die Frau mit ihrem Fahrzeug mit einem auf der Fahrbahn geparkten Seat. In der Folge waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit, der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 10.000 Euro. Die 81 Jahre alte Frau verletzte sich dabei und wurde in ...

