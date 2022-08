Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauscht

Eisenach (ots)

Heute Morgen, gegen 07.55 Uhr führte die Polizei Verkehrskontrollen in der Kasseler Straße durch. Hierbei kontrollierten die Beamten einen 47-jährigen Fahrer eines Opel. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis Bei einer weiteren Kontrolle eines 29-jährigen Fahrers eines Suzuki, gegen 08.00 Uhr in der Katharinenstraße, stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Auch hier verlief ein Drogenvortest positiv auf Cannabis. In beiden Fällen wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und die Männer zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell