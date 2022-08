LPI-GTH: Hausfriedensbruch- Zeugensuche

Gotha (ots) - Gestern, gegen 14.00 Uhr wurde ein 29-jähriger Fahrer eines Skoda einer Verkehrskontrolle am Coburger Platz unterzogen. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und brachten den Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Ihn erwartet ein erhebliches Bußgeld sowie Fahrverbot. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

