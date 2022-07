LPI-GTH: Bett gesucht und gefunden - Anzeige wegen Hausfriedensbruchs

Ilm-Kreis (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es in der Kindertagesstätte in Haarhausen sowie in jener in Holzhausen zum Einbruch. In beiden Fällen verschaffte sich der Täter gewaltsam Zugang zum Gebäude, durchsuchte die Innenräume und verursachte dabei erheblichen Sachschaden in Höhe von 3.500 Euro (Haarhausen) bzw. 3.000 Euro (Holzhausen). Inwiefern der ...

