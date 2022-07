Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbrüche in Kindertagesstätten - Zeugen gesucht

Ilm-Kreis (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in der Kindertagesstätte in Haarhausen sowie in jener in Holzhausen zum Einbruch. In beiden Fällen verschaffte sich der Täter gewaltsam Zugang zum Gebäude, durchsuchte die Innenräume und verursachte dabei erheblichen Sachschaden in Höhe von 3.500 Euro (Haarhausen) bzw. 3.000 Euro (Holzhausen). Inwiefern der Täter Gegenstände entwendete, ist Teil der polizeilichen Ermittlungen. Die Polizei ermittelt im besonders schweren Fall des Diebstahls und sucht Zeugen der beiden Straftaten. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer: Haarhausen - 0180458/2022, Holzhausen - 0180503/2022) entgegengenommen. (db)

