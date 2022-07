Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Sachbeschädigung

Geratal (Ilm-Kreis) (ots)

Ein Unbekannter versuchte offenbar am 23.07.2022, gegen 23.55 Uhr in das Verwaltungsgebäude "An der Glashütte" einzudringen. Hierbei entstand an einem Fenster Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro. Die Polizei ermittelt in dem Fall und sucht Zeugen. Hinweise werden von der PI Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0180384/2022) entgegengenommen. (db)

