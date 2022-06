LPI-GTH: Kollision mit Reh - Motorradfahrer verletzt

Gotha (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden in Gotha, Helenenstraße 2 Kleinkrafträder Roller entwendet. Beide waren mit einem aktuellen Versicherungskennzeichen versehen. Nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnten beide Fahrzeuge wieder aufgefunden und dem 35jährigen Halter übergeben werden. Laut dem Halter haben beide Roller zusammen einen Wert von 350,- Euro. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Bezugsnummer: 0143739 (as) ...

mehr