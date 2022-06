Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken vor der Polizei geflüchtet

Arnstadt (ots)

Am Freitagabend gegen 22:45 Uhr wurde der Polizei durch eine aufmerksame Zeugin eine männliche Person mit einem Pkw VW Golf in Haarhausen gemeldet, welcher in Schlangenlinien fährt. Gegen 23.10 Uhr konnte das Fahrzeug durch die eingesetzten Polizeibeamten in Arnstadt fahrend festgestellt werden, jedoch entzog sich der Fahrzeugführer durch rasantes fahren mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit einer Kontrolle durch die Polizei. Im weiteren Verlauf gelang es der Polizei das Fahrzeug im Gewerbegebiet Arnstadt, Am Lützer Feld zu stoppen und den Fahrzeugführer zu kontrollieren. Hierbei wurde bei dem 36-jährigen VW-Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 1,44 Promille. Die Blutentnahme wurde angeordnet und in der Folge im Krankenhaus Arnstadt durchgeführt. Zur Unterbindung der Weiterfahrt wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der 36-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und verbotenem Kraftfahrzeugrennen verantworten. (dl)

