Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Papierkorb in Brand gesetzt - Zeugenaufruf

Manebach (ots)

Bisher unbekannte Täter haben am Freitagabend gegen 22.00 Uhr einen Holzpapierkorb in einer Bushaltestelle in der Schleusinger Straße in Manebach in Brand gesetzt. Vorbeifahrende Autofahrer haben schnell reagiert und den brennenden Mülleimer noch aus der Bushaltestelle herausgeholt, damit diese nicht auch vollkommen abbrennt. Die eingesetzte Feuerwehr hat den Brand schnell gelöscht. Der entstandene Sachschaden an dem Mülleimer und dem Bushäschen beläuft sich auf ca. 500,- Euro. Die Polizei sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können und bittet diese sich unter Bezugsnummer 0138559/2022 zu melden. (dl)

