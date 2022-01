Polizei Köln

POL-K: 220117-2-K Mehrere Zigarettenstangen aus Supermarkt entwendet - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Die Polizei sucht nach einem Mann, der am Samstagabend (3. Juli 2021) in einem Supermarkt auf dem Clevischen Ring in Köln-Mülheim mehrere Zigarettenstangen entwendet haben soll. Gegen 18 Uhr soll er mit einem Einkaufswagen gegen ein Gittertor gefahren sein, bei dem diverse Zigarettenstangen aus dem Regal fielen. Er hob diverse Pakete auf und flüchtete aus dem Supermarkt.

Bild unter folgendem Link einsehbar:

https://url.nrw/92

Hinweise zur Identität des Mannes sowie zu dessen Aufenthaltsort nehmen die Ermittler aus dem Kriminalkommissariat 55 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk/rr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell