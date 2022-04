LPI-GTH: Räuberische Erpressung

Remstädt - Landkreis Gotha (ots) - In zwei Gartenlauben wurde in der Nacht vom 14. zum 15. April in der Arnoldistraße eingebrochen. Der oder die Täter gelangten gewaltsam in die Gebäude und stahlen Lebensmittel, Werzeuge und Spielzeug im Wert von über 1.000 Euro. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 450 Euro geschätzt. Die Gothaer Polizei hat Ermittlungen wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 03621/781124 ...

