Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Graffitis in der Ortslage

Gamstädt - Landkreis Gotha (ots)

Ein oder mehrere Täter sprühten in der Nacht von Donnerstag zu Freitag in der Ortslage über 20 Graffitis in verschiedenen Farben auf Entsorgungscontainer, Hauswände, Holzskulpturen, Stromverteilerkästen und andere Objekte. Die Schadenshöhe ist noch nicht bezifferbar, dürfte aber im vierstelligen Eurobereich liegen. Hinweise zu dem oder den Tätern nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0088383/2022 entgegen. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell