Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl im besonders schwerem Fall- Zeugensuche

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 06. April, 16.30 Uhr und dem 07. April, 06.45 Uhr gelangten bislang unbekannt gebliebene Täter widerrechtlich in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Clara-Zetkin-Straße. Die Unbekannten hebelten die Kellertür auf um in das Gebäude zu gelangen. In der weiteren Folge entwendeten sie unter anderem einen Grabenverdichter sowie einen Werkzeugkoffer. Das Beutegut hat einen Gesamtwert von ungefähr 6.000 Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0080622/2022) entgegen. (jd)

