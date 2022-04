Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach Dieb

Erfurt/Sättelstädt (Wartburgkreis) (ots)

Der Inspektionsdienst Süd der Erfurter Polizei fahndet aktuell öffentlich nach dem abgebildeten Mann. Dieser steht im Verdacht, am 23.10.2021 einem 87-jährigen Mann in einem Erfurter Supermarkt die Geldbörse gestohlen zu haben. Das Portemonnaie wurde später in Sättelstädt bei Eisenach gefunden. Wer kann Angaben zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmer der Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/7443-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0248388/2021 entgegen. Die rechtlichen Voraussetzungen zur Verwendung des Bildmaterials liegen vor. (db)

