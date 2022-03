LPI-GTH: Unfall mit Personenschaden

Hörsel (Landkreis Gotha)/Geratal (Ilm-Kreis) (ots) - Am gestrigen Nachtmittag kam es gegen 14.30 Uhr in der Fröttstädter Straße zum Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Nachdem offenbar heiße Asche in einer Mülltonne entsorgt worden war, geriet diese in Brand. Die Flammen griffen anschließend auf ein Fahrzeug sowie einen Zaun über. Die Feuerwehr löschte das Feuer, der Sachschaden beläuft sich jedoch auf ca. 10.000 ...

