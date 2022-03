Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Entsorgung heißer Asche - Brand

Hörsel (Landkreis Gotha)/Geratal (Ilm-Kreis) (ots)

Am gestrigen Nachtmittag kam es gegen 14.30 Uhr in der Fröttstädter Straße zum Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Nachdem offenbar heiße Asche in einer Mülltonne entsorgt worden war, geriet diese in Brand. Die Flammen griffen anschließend auf ein Fahrzeug sowie einen Zaun über. Die Feuerwehr löschte das Feuer, der Sachschaden beläuft sich jedoch auf ca. 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei Gotha hat die entsprechende Ermittlungen eingeleitet. In Geratal kam es fast zur gleichen Zeit zu einem ähnlichen Brandausbruch in der Straße "Zum Steingraben". In diesem Fall wurde die heiße Asche auf einem Komposthaufen entsorgt. Hier entstand glücklicherweise nur sehr geringer Schaden. In beiden Fällen wurden keinen Menschen verletzt. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell