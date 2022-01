Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Warnhinweis und Zeugenaufruf - Beim Beladen des Kofferraumes Handtasche entwendet

Hötzelsroda (ots)

Am Donnerstagnachmittag verstauten 2 weibliche Geschädigte auf dem Parkplatz des PEP-Einkaufszentrums in Hötzelsroda, unabhängig voneinander, ihre Einkäufe in den Kofferräumen ihrer Pkw. Ihre Handtaschen hatten sie zuvor im Fahrzeuginneren ihres Pkw abgestellt. Dies nutzten unbekannte Täter und entwendeten die Handtaschen, in welchen sich Handy, Fahrzeugschlüssel, Bargeld sowie diverse persönliche Dokumente befanden. Die Polizeiinspektion Eisenach möchte in diesem Zusammenhang eindringlich vor dieser Diebstahlsmasche warnen und bittet darum unbeobachtete Fahrzeugtüren stets verschlossen zu halten. Weiterhin bittet die Polizeiinspektion Eisenach Personen, welche Hinweise zum zuvor angegebenem Sachverhalt machen können, sich bei der Polizeiinspektion Eisenach unter der Telefonnummer 03691 261-0 zu melden. (sk)

