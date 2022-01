Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Postfahrzeug

Gräfenroda (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern gegen 11.30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Ilmenauer Straße. Hierbei koolidierte ein 43-jähriger Fahrer eines VW aus ungeklärter Ursache mit einem Zustellfahrzeug, welches am Straßenrand geparkt war. Durch die Kollision wurde das Postauto in einer Hofeinfahrt in Richtung eines Abhanges zur Gera geschoben. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Der 43-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde in einem Krankenhaus behandelt, die Postangestellte befand sich zur Zeit des Unfalles nicht in dem Fahrzeug und blieb somit unverletzt. (jd)

