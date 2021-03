Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI SZ/PE/WF vom 11.03.21 für den LK Peine

Peine (ots)

Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Peine, Edemissen, Zum Osterberge, Fahrbahnteiler und Höhe ev. Kirche, 04.03.21, 07:55 Uhr

Bereits am 04.03.21 kam es am Morgen zur Straßenverkehrsgefährdung. Der Fahrer eines dunklen VW-Golfs befuhr gegen 07:55 die Straße "Zum Osterberge" in Edemissen aus Richtung Alvesse in Richtung Klein Oedesse. Der Mann fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit. Kurz vor dem Fahrbahnteiler scherte der Fahrer auf die Gegenfahrbahn. Auf der Gegenfahrbahn fuhr zu dem Zeitpunkt ein Fahrradfahrer. Der Fahrer des Pkw fuhr auf der Gegenfahrbahn zwischen dem Fahrradfahrer und dem Fahrbahnteiler.

Der Fahrer des Pkw fuhr weiter Richtung Klein Odesse. In Höhe der evangelischen Kirche, an dem dortigen Fußgängerüberweg, wartete eine junge Frau mit einem Kleinkind. Der Pkw-Fahrer fuhr, ohne seine Geschwindigkeit zu verringern, an der Frau vorbei.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Insbesondere den Fahrradfahrer und die junge Frau. Diese werden gebeten sich unter 05176/ 976480 bei der Polizei in Edemissen zu melden.

Durch die Polizei wurden zwei Ermittlungsverfahren aufgrund von Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell