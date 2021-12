Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Rauch in Ärztehaus

Gotha (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es in der Bertha-Schneyer-Straße zu einem polizeilichen Einsatz in einem Ärztehaus. Gegen 16.45 Uhr erreichte die Polizei die Information, dass es dort zu einem Brand gekommen sein soll. Die Beamten eilten zum Einsatzort. Als sie eintrafen, war die Feuerwahr bereits da. Glücklicherweise konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Im Kellerbereich fing ein Lappen an zu qualmen, da er auf dem eingeschalteten Herd lag. Ein offenes Feuer entwickelte sich nicht. Infolge der Rauchentwicklung verletzten sich fünf Personen, sie kamen ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt gegenwärtig wegen fahrlässiger Brandstiftung. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell