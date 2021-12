Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus einem Pkw

Gotha (ots)

In der Zeit von Montag 12:00 Uhr bis Dienstagvormittag wurde ein Opel Astra in der Lindemannstraße in Gotha aufgebrochen, indem durch den oder die Täter eine Scheibe eingeschlagen wurde. In der weiteren Folge erbeuteten die Unbekannten Gegenstände im Wert von ca. 300 Euro. Der Sachschaden beläuft sich am Pkw auf ca. 100 Euro. Die aufnehmende Gothaer Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl (Bezugsnummer: 0292079/2021) geben können. Die Polizei in Gotha ist unter der Telefonnummer 03621-781124 erreichbar. (rz)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell