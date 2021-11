Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall- Zeugensuche

Ilmenau (ots)

Am 16. November ereignete sich in der Straße "Mühlgraben" ein Verkehrsunfall. Hierbei kam es zwischen einem 23-jährigen Fahrer eines VW und einem 18-jährigen Fahrradfahrer zum Zusammenstoß. In der Folge kollidierte der Fahrer des VW mit einem Laternenmast, der daraufhin zusammenbrach und ein geparktes Fahrzeug touchierte. Der 18-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht, der VW blieb fahrbereit, es entstand unfallbedingter Sachschaden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0268999/2021) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell