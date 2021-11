Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Scooter nicht versichert

Arnstadt (ots)

Während der Streifentätigkeit in Ilmenau stellten die Polizeibeamten am Sonntagmorgen in der Karl-Liebknecht-Straße einen 12-jährigen Jungen auf einem E-Scooter fest, welcher in Richtung Gabelsbergerstraße fuhr. Die Beamten hielten den Jungen und den neben ihm laufenden Erziehungsberechtigten an, da sich an dem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen befand. Da man ohne Versicherungsschutz keinen E-Scooter im öffentlichen Verkehrsraum fahren darf, wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen den 36-jährigen Erziehungsberechtigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, da er als Besitzer des E-Scooter die Fahrt zugelassen hat. (dl)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell