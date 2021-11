Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: ohne Rücksicht auf Verluste

Tambach-Dietharz (ots)

Am Samstag, gegen 09:15 Uhr, ereignete sich in Tambach-Dietharz ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Wie der 65jährige VW Fahrer berichtete, kam ein 23jähriger Audi-Fahrer in Tambach-Dietharz die Neue Straße rückwärts und recht zügig angefahren. Der VW-Fahrer stoppte bereits sein Fahrzeug, konnte die Kollision jedoch nicht mehr vermeiden. Verletzt wurde bei diesem Unfall keiner. Der Sachschaden an beiden Fahrzeuge wird auf je 2.000,- Euro geschätzt. Den Audi-Fahrer erwartet nun ein Bußgeldverfahren.(as)

