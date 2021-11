Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Gaststätte

Gräfentonna (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Gräfentonna, Langensalzaer Straße in ein Gasthaus eingebrochen. Der oder die Täter verließen das Gasthaus mit ihrem Diebesgut. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Bezugsnummer: 0266253. (as)

