Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht

Gehren (ots)

Gestern, gegen 19.00 Uhr kam es in Gehren in der Karl-Marien-Straße zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem Hydranten. Hierbei fuhr ein bisher Unbekannter mit seinem Fahrzeug offenbar vor den Hydranten, der in der Folge abgebrochen ist. Der Fahrzeugführer entfernte sich pflichtwidrig vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0252924/2021) entgegen. (jd)

