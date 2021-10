Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wildunfall führt zu Auffahrunfall

Dachwig (Landkreis Gotha) (ots)

In den späten Abendstunden des Donnerstags ereignete sich auf der B176 zwischen Dachwig in Richtung Döllstädt ein Wildunfall. Eine 31-Jährige SEAT-Fahrerin konnte dem querenden Wild nicht mehr ausweichen, sodass es zur Kollision kam. Das unfallbedingte Anhalten bemerkte eine 67-Jährige Audi-Fahrerin zu spät und fuhr dem verunfallten Seat auf, wodurch an beiden Pkw unfallbedingter Sachschaden entstand. Es wurde keine Person bei dem Unfall verletzt und das Wildschwein flüchtete nach dem Unfall in unbekannte Richtung. (rz)

