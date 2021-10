Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Handtasche entrissen - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Die Ilmenauer Polizei ermittelt derzeit wegen räuberischen Diebstahls. Die 49 Jahre alte Geschädigte lief gestern Abend, gegen 20.15 Uhr die Herderstraße entlang, als sich der unbekannte Täter von hinten näherte. Sie trug ihre Handtasche in der Hand und der Unbekannte versuchte sie ihr im vorbeigehen zu entreißen. Die Geschädigte kämpfte noch um ihr Eigentum, was jedoch letztlich misslang. Der Täter flüchtete anschließend in Richtung Krankenhausstraße. Im Inneren der Tasche befand sich u.a. Bargeld und ein Handy. Die Frau verletzte sich durch die Tat leicht und konnte die Person wie folgt beschreiben: männlich, jung, ca. 170cm groß, graues Kapuzenshirt, schwarze Jogginghose. Die Polizei Ilmenau sucht Zeugen und nimmt jederzeit Hinweise unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0232256/2021) entgegen. (db)

